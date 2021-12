Stoppt Gewalt an Frauen – HINSEHEN! HANDELN!

Orange ist die Farbe der UN Women Kampagne „Orange the World“ und steht für ein Ende von Gewalt an Frauen. .

Auch in Österreich erstrahlen während dieser 16 Tage in allen Bundesländern Gebäude in orange, und setzen damit ein starkes Zeichen gegen Gewalt an Frauen, darunter auch heuer wieder der Palast und das Landeskrankenhaus Hohenems, die seit vergangenem Donnerstagabend in orange leuchten.