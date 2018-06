Stopp von Hilfslieferungen wegen heftiger Kämpfe in Syrien

Wegen der heftigen Kämpfe im Süden Syriens haben die Vereinten Nationen ihre Hilfslieferungen aus dem benachbarten Jordanien gestoppt. Die Versorgungsader über die Grenze sei seit zwei Tagen unterbrochen, sagte der UNO-Hilfskoordinator für Syrien, Jan Egeland, am Donnerstag in Genf. Die UNO hätte nicht die notwendigen Zusicherungen erhalten, dass für Konvois keine Gefahr bestehe.

Hilfsorganisationen in der Region um die Stadt Daraa haben Egeland zufolge Vorräte angelegt. Allerdings seien die humanitären Aktivitäten in zu vielen Gebieten gelähmt. Nach UNO-Schätzungen sind in der Region etwa 50.000 Menschen auf der Flucht, wie Egeland weiter erklärte. Lokale Behörden sprächen von 70.000 Vertriebenen. Ihm erscheine die höhere Zahl glaubwürdig, sagte er. Die Kämpfe gingen “von Dorf zu Dorf” und “von Stadt zu Stadt”.