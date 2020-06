"Stopp Corona"-App nach Update mit automatischem Handshake

Ab Freitag ist eine aktualisierte Version der "Stopp Corona"-App des Österreichischen Roten Kreuzes in den Stores verfügbar. Der automatische digitale Handshake funktioniert nach dem Update nun auf allen Geräten mit den Mobil-Betriebssystemen iOS (Apple) und Android (Google). Außerdem kann die App nunmehr auch auf Smartphones aus anderen Ländern heruntergeladen werden.

Während beispielsweise die deutsche Corona-Warn-App bereits von mehr als 15 Prozent der Menschen im Nachbarland verwendet werden - die Downloadzahl lag am Mittwoch bereits bei 13 Millionen - haben die Österreicher bisher kein allzu großes Interesse an der heimischen App. 680.000 Menschen haben sie bisher heruntergeladen, als aktive Nutzer gelten laut Schätzungen des Roten Kreuzes rund die Hälfte.

Künftig werden mit dem digitalen Handshake Kontakte automatisch gespeichert. Die App verwendet dafür die neuen Schnittstellen, die Apple und Google kürzlich zur Verfügung gestellt haben. Österreich gehört damit zu den ersten Ländern in Europa, das über eine voll funktionsfähige App verfügt, die den Vorgaben des "Privacy-Preserving Contact-Tracing" entspricht und damit eine Unterbrechung von Infektionsketten unter strenger Wahrung der Privatsphäre ermöglicht, hieß es in einer Aussendung. Nutzer müssen ihre Kontakte nicht mehr manuell speichern - das war bisher der Fall. Nutzer erhielten automatisch Codes - bestehend aus einem Tiernamen und zwei Ziffern zugewiesen - Stier68 konnte somit Reh75 als Kontakt hinzufügen. Das Kontakttagebuch gehört nunmehr der Vergangenheit an.