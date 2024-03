Stögmüller wird LGBTIQ-Sprecher der Grünen

David Stögmüller wird LGBTIQ-Sprecher des Grünen Klubs. Er übernimmt diese Aufgabe von Ewa Ernst-Dziedzic, die am Donnerstag bekannt gab, bei der nächsten Nationalratswahl nicht mehr zu kandidieren und sich aus der Parteipolitik zurückzuziehen. In den kommenden Wochen wird er auch den Vorsitz der "Grünen Andersrum", der Teilorganisation, die sich für die Gleichstellung der LGBTIQ-Community einsetzt, übernehmen.

In den kommenden Monaten bis zur Nationalratswahl wolle man noch "einiges präsentieren, und schauen was wir zusammenbringen", sagte er am Freitag zur APA. Nach wie vor offene Forderungen der Community sind unter anderem der Diskriminierungsschutz im Privatbereich (Levelling-Up) und ein Verbot von Konversionstherapien, wo man sich mit dem Koalitionspartner bisher nicht einigen konnte. Bei den "Therapien", die darauf abzielen, queere Jugendliche "umzupolen", "werden wir einer scheinheiligen Lösung, die Intergeschlechtliche- und Transpersonen nicht umfasst, sicher nicht zustimmen."