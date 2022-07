Störung bei Twitter - Ursache unklar

Das Zwitschern fiel am Donnerstag mitunter schwer

Das Zwitschern fiel am Donnerstag mitunter schwer ©APA/AFP

Das Zwitschern fiel am Donnerstag mitunter schwer ©APA/AFP

Der US-Kurznachrichtendienst Twitter war am Donnerstagnachmittag für Tausende von Nutzern weltweit nicht erreichbar. Das geht aus Daten der Website Downdetector.com hervor, die Ausfallmeldungen aus verschiedenen Quellen sammelt. Der Website zufolge meldeten bis 14.30 Uhr (MESZ) mehr als 54.000 Personen in den USA Probleme mit dem sozialen Netzwerk. Auch in anderen Ländern wie Großbritannien, Mexiko, Brasilien und Italien wurde gemeldet, dass Twitter nicht normal funktioniere.

Die Ursache des Ausfalls blieb zunächst unklar. Twitter war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Zuletzt war Twitter im Februar von einem ähnlichen Ausfall betroffen gewesen. Damals teilte das Unternehmen mit, es hätte einen Softwarefehler in seiner Microblogging-Website behoben.