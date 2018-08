Stockerau beendet Vertrag mit Festspiel-Intendant Stanek

Die Intendanz von Zeno Stanek bei den Festspielen Stockerau ist nach sechs Jahren beendet. Diese Entscheidung der Stadtgemeinde begründete Bürgermeister Helmut Laab (SPÖ) laut "NÖN" (Niederösterreichische Nachrichten) mit gesunkenen Besucherzahlen. Stanek selbst bestätigte die Trennung und verabschiedet sich auf der Homepage der Festspiele: "Ich blicke auf eine schöne und wertvolle Arbeit zurück."

Stanek, der auch die von ihm in Litschau gegründeten Festivals “Schrammelklang” und “Hin & weg” leitet, sieht seine Tätigkeit in Stockerau positiv: “Es war eine spannende Zeit, in der ich ein Sommertheater auf hohem Niveau von Grund auf neu aufgebaut habe.” Über “viele Saisonen” seien die Festspiele “das meistbesuchte Sprechtheater innerhalb des NÖ Theaterfestes” gewesen, so der scheidende Intendant.