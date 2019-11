Stimmungsvolles Finale der RTK Roadshow 2019 in Vorarlberg

Bregenz. Als Top-Location präsentierte sich am 14. November das Hafenrestaurant Pier 69 beim letzten Stopp der österreichweiten RTK Round Table Konferenzhotels Roadshow 2019.

Mit den RTK-Events bietet RTK Round Table Konferenzhotels eine „Bühne der Begegnung“ zum persönlichen Kennenlernen und Vernetzen. RTK organisiert diese Events regelmäßig in allen Bundesländern Österreichs, aus der Überzeugung heraus, dass der persönliche Kontakt zwischen den Kunden und den Leistungsträgern enorm wichtig ist, um Vertrauen für künftige gemeinsame Projekte zu fassen.

RTK Round Table Konferenzhotels ist bereits seit Jahrzehnten auf die Vermarktung von Seminarhotels und Eventlocations in ganz Österreich und angrenzenden Nachbarländern spezialisiert. Der Non Profit Verein, der mit einer Handvoll Hotels in und rund um Wien begonnen hat, zählt heute über 130 Seminarhotels, Eventlocations, Kongresszentren und Event-Partner zu seinen Mitgliedsbetrieben. Alle Mitglieder werden im jährlich erscheinenden Mitgliederkatalog sowie online auf www.rtk.at präsentiert und vorgestellt.