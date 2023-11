Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt in Mäder

Mit dem traditionellen Weihnachtsmarkt startete auch die Gemeinde Mäder in die Adventszeit.

Mäder . Schon traditionell vor dem ersten Adventwochenende fand am Samstag Nachmittag der Weihnachtsmarkt auf dem Pausenhof der VS Mäder statt und lockte zahlreiche Besucher aus Nah und Fern.

Am vergangenen Samstag verwandelte sich der Pausenhof der Volksschule Mäder wiederum zum weihnachtlichen Markterlebnis und verbreitete Adventstimmung unter den zahlreichen Besuchern. Bereits am frühen Nachmittag war der Markt sehr gut besucht und die zahlreichen Weihnachtsfreunde schmökerten durch die 23 Stände mit Weihnachtsdekorationen aus den unterschiedlichsten Naturmaterialien und selbst gemachten Köstlichkeiten. Dazu sorgten Glühwein, Kinderpunsch, Raclettebrote und Kutschenfahrten für weitere Weihnachtsstimmung.

Das Adventcafé in der schön dekorierten Volksschulaula lud bei Kaffee und einer Riesenauswahl an Kuchen und Torten zum Verweilen in der Wärme ein, während die kreativen Köpfe am Basteltisch der Kinderfreunde ihre eigene Weihnachtsdekoration bastelten. Für das leibliche Wohl an den Marktständen sorgten sieben Ortsvereine, mit Speisen und Getränken aus der Region. Neben einer Vorführung der Tanzgruppe „Mädertanzt“, sorgten am Abend die Theaterkrümeln, der Schalmeienzug Mäder und die Bläsergruppe der Bürgermusik Mäder für die musikalische Umrahmung. MIMA