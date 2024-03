Stimmungsvoller Osterkommers in der Schattenburg

Die Katholischen Mittelschulverbindungen Feldkirch, Bludenz und Lustenau feierten gemeinsamen den traditionellen Osterkommers.

Feldkirch . Der traditionelle Osterkommers der Katholischen Mittelschulverbindungen Clunia Feldkirch, Sonnenberg Bludenz und Rhenania Lustenau fand am Palmsonntag in der Feldkircher Schattenburg statt.

Vor dem Osterkommers fanden wiederum die Neuwahlen der Redaktion des Cluniers statt: Silvia Öller als Chefredakteurin und Tanja Handle als Geschäftsführerin wurden in ihren Ämtern bestätigt und werden künftig von Thomas Cziuday, Wolfgang Jenny, Luca Schöch, Rudolf Öller und Wolfgang Türtscher in der Redaktion unterstützt. Bei der Festrede anlässlich des diesjährigen Osterkommers stellte ÖVP-Landtagsabgeordnete Veronika Marte auch die grundsätzliche Frage zur Demokratie. „Es gibt einen Trend zu autoritären Regimen. Umso mehr sollten wir es schätzen, vom freien Wahlrecht Gebrauch machen zu können“, ersuchte Marte anlässlich des Superwahljahres 2024. In geselliger Runde fand der Osterkommers in der Schattenburg dann auch einen gemütlichen Abschluss. MIMA