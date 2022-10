Stimmung bei Führungskräften im Tief

Die Welt- und Wirtschaftslage ist unsicher und das drückt die Stimmung bei heimischen Unternehmen ins Tief. Dies gilt zumindest, wenn man nach einer Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte unter 300 Führungskräften vom Oktober geht. Demnach sehen 91 Prozent in der Preisentwicklung die größte Herausforderung, 89 Prozent beklagen die gesamtwirtschaftliche Lage und die Hälfte fürchtet Energieengpässe im Winter. Zwei Drittel versuchen, die Krise strategisch abzufedern.

"Inflation und geopolitische Spannungen gehen nicht spurlos an den Unternehmen vorbei", kommentiert Deloitte-Österreich-Chef Harald Breit." Das zeigt sich auch beim Blick in die Zukunft. Acht von zehn Betrieben rechnen in den kommenden Monaten mit einem gesamtwirtschaftlichen Abschwung." Das sei auch kein Wunder, denn nahezu jedes Unternehmen sei derzeit von den Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine betroffen, so Breit.