Stimmt die Qualität, ist der Spaß groß

Zwei Musiktheaterproduktionen, ein Fest des Kindes und weitere Projekte, das sind die Jungen Festspiele.

Mehr Projekte, explizit ausgerichtet auf und für Kinder und Jugendliche und deren Familien, stehen heuer auf dem Programm und das soll auch in den kommenden Jahren so sein. Weil es eine pragmatische und gute Entscheidung ist, die meisten bereits vor der offiziellen Eröffnung anzubieten, das heißt, in einer Zeit, in der auch noch Lehrerinnen und Lehrer motivierend tätig sein können, gibt es zum Festspielstart bereits einen Rückblick. Abgesehen davon, dass Opern wie „Madame Butterfly“ durchaus auch Teenagern zu empfehlen sind, wäre im Hauptprogramm aber noch auf „Fräulein Else“ zu verweisen. Auch hier geht es um eine Jugendliche. Und in der Orchesterakademie widmet man sich dem Nachwuchs.