Stille Oase in der Stadt wurde zu historischem Schmuckstück

Lange Sanierungsphase lässt Dornbirner Kloster strahlen. Letzte Hürde steht vor Abschluss.

Dornbirn. Nicht nur der Rückblick auf ein erfolgreiches Klosterfest zum 125-Jahr-Jubiläum, sondern auch eine lange Sanierungsphase mit Zahlen und Fakten waren Thema bei der Jahreshauptversammlung am 18. Oktober. „Verbleibende 140.000 Euro Schulden sind ebenso überschaubar, wie der bevorstehende Abschluss der Sanierung“, gab sich Klostervater Elmar Mayer erfreut. Entsprechend lang war die Liste der durchgeführten Sanierungsarbeiten, die Bauleiter DI Bruno Fussenegger noch einmal Revue passieren ließ. „Wir alle haben es geschafft!“, damit erläuterte Fussenegger das gute Miteinander aller Beteiligten seit Baubeginn 2014. Zu aller Zufriedenheit lagen die Baukosten mit zwölf Prozent unter der anfänglichen Kostenschätzung von 1,3 Mio. Euro. Dies sei nicht zuletzt der ehrenamtlichen Tätigkeit des Bauleiters zu verdanken, (Kostenersparnis: rund 60.000 Euro) der in der Pension sein früheres berufliches Geschick einfließen ließ, dankte Mayer für das große Engagement. Ebenso dem Architekten Leopold Kaufmann (rund 50.000 Euro Ersparnis) sowie den Patres, die weiterhin jeden Monat eine Kollekte für die Sanierung zur Verfügung stellen. In dieselbe Kerbe stieß Alt-Bgm. Wolfgang Rümmele als Obmann des Freundeskreises, indem er die Spendenfreudigkeit der Bevölkerung hervorhob. Auch die Stadt Dornbirn hat sich von der spendablen Seite gezeigt. Nicht zuletzt dadurch hat sie sich das Vorkaufsrecht erworben. „Sollte das Kloster aus irgendwelchen Gründen nicht mehr für kirchliche Belange genutzt werden, ist die Sanierung so konzipiert, dass das Gebäude auch für andere Zwecke genutzt werden kann, beispielsweise als Studentenwohnheim, als Pflegestation oder als Seminarzentrum“, ließ der Bauleiter hinter die Kulissen blicken.