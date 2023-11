Stille Botschafter des Weihnachtswunder

Rankweiler Krippenfreunde laden zur traditionellen zweitägigen Krippenaustellung ins Vereinshaus.

RANKWEIL. Im kommenden Jahr feiern die Krippenfreunde Rankweil mit Obmann Clemens Fessler ihr 100-Jahr-Jubiläum. Die Rankweiler Krippenfreunde zählen neben Dornbirn und Lustenau zu den ältesten Krippenbauvereinen auf Landesebene. Das erklärte Ziel des Vereins ist die Pflege, Förderung und Weiterverbreiterung der Krippen auf religiöse, künstlerische und volkskundliche Grundlagen, sowie die Durchführung von Kursen und Ausstellungen. Unter den 170 Mitgliedern stehen viele Krippenbaumeister und Pädagogen für die Herstellung der Krippen zur Verfügung. Waren es bei der ersten Auflage der Krippenausstellung im Jahr 1928 vierzig Krippen, so kann die Bevölkerung von Rankweil und der Umgebung bei der Weihnachtskrippenaustellung am Samstag, 2. Dezember von 10 bis 21 Uhr und Sonntag, 3. Dezember, von 10 bis 18 Uhr im Vereinshaus Rankweil bis zu hundert Krippen bestaunen. Die Segnung aller Krippen wird am Sonntag um 10 Uhr durch Rankweils Pfarrer Walter Juen durchgeführt. Seit vierzig Jahren haben die Rankweiler Krippenbauer in den renovierten Kellerräumen von der Volksschule Markt ein neues Zuhause gefunden. Seit dem August sind die Rankweiler Krippenbauer im Keller der VS Markt schon aktiv um die Kunstwerke traditionell im Vereinshaus zu präsentieren. Bei den Krippenfreunden werden nicht nur Krippenbaukurse abgehalten, es werden auch in Gemeinschaftsarbeit neue Krippen für Kirchen, Altersheime und andere öffentliche Gebäude gebaut, sowie alte Krippen liebevoll restauriert und aufgefrischt.

So wurde vor vielen Jahren unter der Regie von vielen Rankler Krippenbauer in hunderten Arbeitsstunden eine lebensgroße Krippe im heimatlichen Stil für den Platz vor der Rankweiler Basilika erstellt. Weihnachtszeit ist Krippenzeit. Seit vielen Jahren, sind die meist Hand gefertigten Kunstwerke zum unersetzlichen Symbol des Weihnachtsfestes geworden und Rankweil ist mitten drin statt nur dabei.VN-TK