"Stigma" Trisomie 21 in Ländern des globalen Südens

Die ersten neun Jahre musste der indische Bub Rahul Mejar in seinem Bett verbringen. Komplikationen bei der Geburt hatten dazu geführt, dass er unter Zerebralparese litt. Sein Vater hatte wieder geheiratet und sich für seinen Sohn geschämt. Daher versuchte er ihn vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Solche Fälle sind in den Ländern des Südens immer wieder zu finden, Behinderungen sind oft ein Stigma. Das betrifft auch Kinder mit Trisomie 21.

So ein Fall wäre wohl Joachim gewesen, der anders als Rahul ohne Probleme in Burkina Faso zur Welt kam. Seine Mutter bemerkte jedoch, als er sechs Monate alt war, dass Joachim Schwierigkeiten hatte, Gegenstände zu greifen und zu halten. Er wog auch deutlich weniger als andere Kinder. Seine Mutter war besorgt und ging zum Arzt mit dem Buben. Dort erhielt sie die Diagnose, dass Joachim Trisomie 21 hat.

Mit Unterstützung der Fachorganisation für Menschen mit Behinderungen, "Licht für die Welt", brachte sie ihn regelmäßig zur Rehabilitation in ein Gesundheitszentrum, wo sie lernte, die Übungen auch zu Hause mit ihm zu machen. Die Reha-Therapeutin Juliette kommt regelmäßig vorbei, um Joachims Entwicklung zu verfolgen und das Training anzupassen. Der Bub nahm an Gewicht zu, er lernte zu stehen und kann mit Hilfe bereits gehen.

Seine Mutter ist stolz auf seine Fortschritte, aber das Trauma bleibt. "Die Leute sagten mir, mein Sohn sei kein Mensch", erzählte sie. Solche Reaktionen sind kein Einzelfall - nicht in Burkina Faso und auch nicht in vielen anderen Ländern des globalen Südens. Wird in dem westafrikanischen Land ein Kind mit Behinderung geboren, glauben viele Menschen an einen Fluch. Dann wird eine schuldige Person gesucht, jemand muss für die Behinderung verantwortlich gemacht werden. Die Mütter trifft es häufig: Sie hätten in der Schwangerschaft etwas falsch gemacht, sich falsch verhalten oder eine Stelle im Busch betreten, wo böse Geister wohnen.