Stiftungsvorstand der Erler Festspiele tagt am Dienstag

Nach den schweren Vorwürfen von fünf Künstlerinnen wegen sexueller Übergriffe gegen den künstlerischen Leiters der Tiroler Festspiele Erl, Gustav Kuhn, tagt Dienstagnachmittag in Wien der Stiftungsvorstand. Dies sagte Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) der APA. Ob bei der Sitzung eine Entscheidung über die Zukunft des schwer in Bedrängnis geratenen "Maestros" fallen wird, war vorerst unklar.

Palfrader hatte vergangene Woche noch gemeint, dass die Politik “nicht unmittelbar am Zug” sei und auf die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen Kuhn verwiesen. Dem Stiftungsvorstand gehören neben Palfrader Festspielpräsident Hans Peter Haselsteiner sowie Jürgen Meindl, Leiter der Kunst- und Kultursektion im Bundeskanzleramt, an. Die “Tiroler Festspiele Erl Gemeinnützige Privatstiftung” ist seit 2017 alleiniger Gesellschafter.

Die Reputation des Landes im Umgang mit sexueller Belästigung stehe am Prüfstand, so Kaltschmid am Montag. “Das gebietet alleine der Opferschutz, der dem Land Tirol ein zentrales Anliegen ist. Land und Bund haben hier eine Vorbildwirkung”, verwies der Landtagsabgeordnete auf die Gewaltpräventionsschwerpunkte des Landes der vergangenen Jahre, in denen gerade der Umgang mit derartigen Vorwürfen eine zentrale Rolle eingenommen habe. Bei den in einem offenen Brief und namentlich unterfertigten Anschuldigungen der fünf Musikerinnen handle es sich um massive und konkrete Vorwürfe, betonte Kaltschmid.