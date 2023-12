Stift Admont feiert kommendes Jahr 950-jähriges Bestehen

Im Jahr 2024 feiert das Benediktinerstift Admont sein 950-jähriges Bestehen. Das im Jahr 1074 gegründete Stift ist das älteste bestehende steirische Kloster - und hat eine Vielzahl historischer Sammlungen zu bieten, u. a. eine Bibliothek mit unschätzbar wertvollen Handschriften. Gefeiert wird das gesamte kommende Jahr, die neue Museumssaison wird am 19. März eröffnet - mit einer Ausstellung, die die fast tausendjährige Geschichte widerspiegelt, teilte das Stift am Montag mit.

Stift Admont ging 1074 aus dem von den Abteien Cluny im französischen Burgund und Hirsau (Schwarzwald) nach Österreich vermittelten Reformmönchtum hervor. Am Anfang steht eine Frau: "Die Gräfin von Friesach-Zeltschach, besser bekannt als die Hl. Hemma von Gurk," wie Abt Gerhard Hafner festhielt. Ihrem Willen, ein Kloster zu stiften, ist Erzbischof Gebhard von Salzburg mit der Gründung des Benediktinerstiftes im oberen Ennstal nachgekommen. Die ersten Mönche kamen aus der Benediktinerabtei St. Peter in Salzburg. Nach seiner Gründung wurde es rasch ein klösterliches Zentrum für den gesamten süddeutsch-österreichischen Raum. Heute ist das Stift das älteste bestehende Kloster der Steiermark.

Ein Mönch aus dem Salzburger Benediktinerkloster St. Peter wurde zum ersten Abt des obersteirischen Stiftes bestimmt. Rund 70 weitere sind ihm bis heute in fast ungebrochener Kontinuität gefolgt. Die Regel des heiligen Benedikt von Nursia (6. Jhdt.), "ora et labora" d.h. "bete und arbeite", bestimmt auch noch heute den Tagesablauf der derzeit rund 25 Mönche, die auch in 26 Pfarren der Region aktiv sind.