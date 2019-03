Stichwahl um die Präsidentschaft in der Slowakei begonnen

In der Slowakei hat am Samstag um 7:00 Uhr die Präsidentschafts-Stichwahl begonnen. Mehr als vier Millionen Wähler bestimmen ihren neuen Präsidenten für eine fünfjährige Amtszeit. Das Staatsoberhaupt wird seit der Einführung der Direktwahl 1999 zum fünften Mal vom Volk selbst gewählt.

Keiner der insgesamt 13 Präsidentschaftskandidaten hatte in der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen die notwendige Stimmenmehrheit erlangt. In der Stichwahl stehen sich die zwei bestplatzierten des ersten Durchgangs gegenüber. Dabei wird die liberale Anwältin und Bürgerrechtlerin Zuzana Caputova klar vor dem parteilosen Europapolitiker Maros Sefcovic favorisiert. Die überwiegend konservativ und christlich geprägte Slowakei könnte zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Frau zur Präsidentin wählen.