Stichwahl nach Präsidentenwahl in der Slowakei nötig

Bei der Präsidentenwahl in der Slowakei hat es am Samstag erwartungsgemäß keinen klarer Sieger gegeben. Der liberale Karrierediplomat und Ex-Außenminister Ivan Korčok lag nach der Auszählung von über 96 Prozent der Stimmen überraschend vorne. Er tritt am 6. April in der Stichwahl gegen den Regierungskandidaten von der linksorientierten Partei Hlas (Stimme) und Parlamentspräsidenten Peter Pellegrini an. Kein Kandidat erhielt die erforderliche Mehrheit von über 50 Prozent.

Nach Auszählung von über 96 Prozent der Stimmen lag Korčok mit 41,7 Prozent unerwartet deutlich vor Pellegrini. Der Sozialdemokrat kam auf lediglich 37,5 Prozent und wurde somit seiner Favoritenrolle nicht gerecht. Ein Großteil der Wählerumfragen hatte noch kurz vor dem Urnengang Pellegrini als Sieger der ersten Wahlrunde gesehen.

Der Drittplatzierte, der rechtsnationale Ex-Vorsitzende des slowakischen Höchstgerichts, Štefan Harabin, erhielt schließlich weniger als 12 Prozent der Stimmen und kam somit auch nicht auf das Ergebnis, das Umfragen vorhergesagt hatten. Die restlichen der insgesamt neun Kandidaten erreichten nicht einmal drei Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug über 51 Prozent und lag somit deutlich über den Schätzungen.

Laut Beobachtern könnte der Ausgang der ersten Runde ein zusätzlicher Mobilisierungsfaktor sein, vor allem für liberale Wähler, die überzeugt waren, der Wahlsieger stehe längst fest. Vor der Stichwahl sei auch ein schärferer Wahlkampf zu erwarten. Ivan Korčok dürfte sein Thema fortsetzen, ein Gegengewicht zum aktuellen Regierungslager bilden zu wollen. Peter Pellegrini wird hingegen weiterhin die Notwendigkeit, nationalstaatlicher Interessen zu wahren, hervorheben.

Der Präsident hat in der Slowakei überwiegend repräsentative Aufgaben. Der neuen Staatschef für die nächste fünfjährige Amtszeit wird indirekt auch die künftige außenpolitische Ausrichtung des EU- und NATO-Landes beeinflussen. In der Außenpolitik vertrat Pellegrini die Linie des linkspopulistischen Regierungschefs Robert Fico, der Militärhilfe an das von Russland angegriffene Nachbarland Ukraine ablehnt. Korčok ist dagegen ein entschiedener Unterstützer der Ukraine. Er vertritt ähnliche Ansichten wie die scheidende Präsidentin Zuzana Čaputová, die eine zweite Amtszeit ablehnte. Korčok wird von der Opposition unterstützt.

In den nächsten zwei Wochen vor dem Finale werden sowohl Pellegrini als auch Korčok versuchen, Wähler der erfolglosen Kandidaten auf ihre Seite zu ziehen. Zielen dürften beide vor allem auf die Anhänger des drittplatzierten Harabin. Bessere Chancen hierfür hat Pellegrini, der für die eher radikalen Wähler von Harabin annehmbarer sein dürfte als der liberal-progressive Korčok. Einige Experten warnten schon im Vorfeld, Korčok könnte sein Wahlpotenzial bereits erreicht haben. Zudem hat Pellegrini noch einen weiteren Vorteil: Als aktueller Parlamentspräsident ist er nahezu allgegenwärtig präsent in den Medien.