Stichwahl in Montenegro entscheidet über neuen Präsidenten

Rund 540.000 Montenegriner sind an diesem Sonntag dazu aufgerufen, in einer Stichwahl über den neuen Präsidenten des kleinen Balkanlandes zu entscheiden. Der prowestliche Amtsinhaber Milo Djukanovic bekam in der ersten Runde vor zwei Wochen die meisten Stimmen. Seinen Herausforderer Jakov Milatovic unterstützt allerdings das gesamte proserbische Lager, das in der ersten Runde noch mit mehreren Kandidaten antrat. Aus diesem Grund werden ihm die besseren Chancen zugebilligt.

Die Wahllokale öffnen um 7.00 Uhr und schließen um 20.00 Uhr. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Abends gerechnet. Die ehemalige jugoslawische Teilrepublik wurde 2006 unabhängig.