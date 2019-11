Steuervorteile für Familien

Begünstigungsmöglichkeiten inkl. Familienbonus Plus ab 1. Jänner 2019

Alleinverdiener bzw. Alleinerzieher haben pro Jahr Anspruch auf einen Absetzbetrag. Bei einem Kind sind dies 494 Euro, bei zwei Kindern 669 Euro, für jedes weitere Kind erhöht sich der Betrag um 220 Euro. Alleinverdiener sind Steuerpflichtige mit mindestens einem Kind, die mehr als 6 Monate im Kalenderjahr verheiratet sind oder in einer eingetragenen Partnerschaft oder ­Lebensgemeinschaft leben und deren (Ehe)-Partner Einkünfte von max. 6000 Euro im Jahr erzielen. Alleinerzieher sind Steuerpflichtige mit mindestens 1 Kind, die mehr als 6 Monate im Kalenderjahr nicht in einer Gemeinschaft mit einem (Ehe)Partner leben.

Unterhaltsabsetzbetrag

Familienbonus Plus

Ab 1. Jänner 2019 gibt es den Familienbonus Plus, der pro Kind bis zum 18. Lebensjahr 125 Euro pro Kalendermonat und nach Ablauf des Kalendermonats, in dem das Kind das 18. Lebensjahr erreicht, 41,68 Euro pro Monat beträgt. Die Geltendmachung des Familienbonus Plus erfolgt bei jener Person, die Familienbeihilfe bezieht oder dem (Ehe)Partner oder kann im Verhältnis 50:50 aufgeteilt werden. Steht für das Kind ein Unterhaltsabsetzbetrag zu, so stehen dem Unterhaltszahler 50 % des Familienbonus zu, es kann jedoch auch im Einvernehmen geregelt werden, dass der Unterhaltszahlende auf den Familienbonus verzichtet und der Familienbeihilfebezieher 100% des Familienbonus berücksichtigt. Aufgrund der Einführung des Familienbonus Plus kommt es zur Abschaffung des bisherigen Kinderfreibetrages sowie der Kinderbetreuungskosten. Anträge auf Berücksichtigung der Alleinverdiener- und Alleinerzieherabsetzbeträge (AVAB/AEAB) und Familienbonus Plus können gegenüber dem Arbeitgeber gestellt oder im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung oder Einkommensteuererklärung beantragt werden.