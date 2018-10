Steuern sind nicht alles

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer genießen eine Vertrauensstellung.

Grundvoraussetzung für die anspruchsvolle Ausbildung zum Steuerberater ist ein abgeschlossenes Studium wie z.B. Jus oder Wirtschaft und drei Jahre Praxis als Berufsanwärter in einer Kanzlei. Die Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer hat – u. a. für die Vorbereitung auf diese Prüfung – eine eigene Akademie eingerichtet, die auf die Aus- und Fortbildung im Bereich Steuern, Rechnungswesen und Management spezialisiert ist und zu den größten privaten Ausbildungsstätten in Österreich gehört. Nach bestandener Prüfung ist lebenslanges Lernen im Beruf des Steuerberaters nicht Schlagwort sondern Realität. Gründe liegen in staatlichen Regelungsbedürfnissen und der ständigen Veränderung der Wirtschaft. Nur wer am Puls der Zeit ist, kann Mandanten verantwortungsvoll beraten. Deshalb ist Fortbildung keine Pflicht, sondern Basis unserer Tätigkeit.