Steuerfalle GmbH-Vermietung

Es gilt die Gefahr einer teuren verdeckten Gewinnausschüttung zu beachten

Die Vermietung einer Immobilie von Gesellschaften an ihre Gesellschafter war und ist immer wieder Thema bei Betriebsprüfungen. Aber nicht nur die Gesellschafter stehen im Visier der Finanz, auch Vermietungen an nahe Angehörige von Gesellschaftern werden immer mehr unter die Lupe genommen. Aus diesem Grund sollten Mietverträge, die zwischen einer Kapitalgesellschaft und einem Gesellschafter bzw. mit nahen Angehörigen abgeschlossen werden, zur Vermeidung unangenehmer Konsequenzen immer bereits selbst einer steuerlichen Prüfung unterzogen werden.

Merkmal Fremdvergleich

Konkret bedeutet das: Liegt ein funktionierender Mietenmarkt vor, wird geprüft, ob die Vermietung der Immobilie an einen Gesellschafter bzw. an nahe Angehörige zu den gleichen Konditionen erfolgt, als würde man sie an einen fremden Dritten vermieten. Ist dies nicht der Fall, wird dem Gesellschafter bzw. dem nahen Angehörigen ein Vorteil zugewendet, der einem Nichtgesellschafter nicht gewährt worden wäre und es liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung vor, welche mit 27,5 % Kapitalertragsteuer versteuert wird.