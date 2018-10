Steuerberater sind „up to date“

Der Megatrend Digitalisierung betrifft auch unsere Berufsgruppe. Smartphone, WhatsApp & Co. - die Digitalisierung ist in unserem beruflichen und privaten Alltag angekommen und lässt sich nicht aufhalten.

Dr. Jürgen Reiner, Landespräsident der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, ist davon überzeugt, dass kein Weg am digitalen Rechnungswesen und somit in weiterer Folge an einer digitalen Kanzlei vorbeiführt. Für Reiner kann die Digitalisierung auch einen Mehrwert bringen, da durch die Beschleunigung von Arbeitsschritten Zeit gewonnen wird, die einer besseren Beratungsqualität dienen kann. Er betont: „Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite”.