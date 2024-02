Steu/Kindl bei Rodel-Weltcup in Sigulda Dritte

Thomas Steu und Wolfgang Kindl haben am Samstag einen Schritt Richtung Gewinn des Doppelsitzer-Gesamtweltcups gemacht. Das ÖRV-Duo wurde im Eiskanal von Sigulda Dritter und büßte damit nur 15 Zähler auf ihre deutschen Rivalen Tobias Wendl/Tobias Arlt ein, die auf Rang zwei fuhren. Den Sieg sicherten sich die Lokalmatadoren Martins Bots/Roberts Plume. Zwei Rennen vor Schluss haben Steu/Kindl 126 Punkte Vorsprung, eine Entscheidung könnte bereits am Sonntag im Sprint fallen.

Die rot-weiß-rote Top-Paarung verbesserte sich im zweiten Lauf noch von Platz vier auf drei und schaffte somit den Sprung aufs Stockerl. Es war der neunte Podestplatz in der Premierensaison von Steu/Kindl. Auf Bots/Plume fehlten am Ende 0,274 Sekunden. "Das hätte ich mir nach den letzten Jahren nicht vorstellen können, mein bestes Ergebnis war hier ein fünfter Platz und das ist lange her. Es war ein beherzter Auftritt und ein hart erkämpfter dritter Platz. Das Ergebnis ist super, es war wichtig ein paar Punkte für den Gesamtweltcup mitzunehmen", erklärte Steu.