Stets auf dem aktuellsten Niveau

Die Fahrschule Mallin wurde vor 65 Jahren gegründet. Seit 25 Jahren leitet nunmehr Thomas Mallin erfolgreich die Fahrschule. Ein Rückblick mit einigen Anekdoten gibt Einblick in die teilweise doch recht turbulente Firmengeschichte.

Schwierige Gründungsjahre

Gegründet wurde die Fahrschule durch Richard Mallin im Jahr 1956 im Gebäude der damaligen Spenglerei Fritz in der Pulverturmstraße mit nur einem Auto und einem Motorrad, beides waren Gebrauchtfahrzeuge. Dies war zu dieser Zeit nicht einfach, da von den Banken nur schwer ein Kredit zu erhalten war. Aber auch den Führerschein überhaupt in der Nachkriegszeit zu erhalten, bildete für den späteren Unternehmer ein schwieriges Unterfangen. „Mein Vater hat mir eine Anekdote aus dieser Zeit erzählt, die eindrücklich aufzeigt, welche Gegebenheiten damals herrschten. Als junger Mann wollte er den Führerschein erwerben. Für die Fahrstunden musste das Benzin jedoch noch selber mitgebracht werden. Nachdem eine Knappheit an Benzin herrschte, haben mein Vater und sein Kollege bei den belagernden Franzosen bzw. Marokkanern schlichtweg stibitzt und zudem mit allerlei anderen Flüssigkeiten ‚gestreckt‘ und diesen dann zur Fahrschule mitgebracht. Als beim Starten des Motors dann Rauchschwaden aufstiegen, flog der Schwindel natürlich auf, wobei die Fahrstunde mit einem Augenzwinkern des Fahrlehrers dann dennoch stattgefunden hatte.“

Die Fahrschule als Spielplatz

Zwei Jahre nach der Firmengründung übersiedelte die Fahrschule zur Firma Schweitzer, Opel-Werkstätte. Mit einem Büro und Kurslokal sowie einem erweiterten Fuhrpark konnte man der hohen Nachfrage nach Fahrstunden infolge des Wirtschaftswunders in den 1960er-Jahren und dem entsprechend erhöhten Verkehrsaufkommen gerecht werden. Alsbald wurde ein Grundstück am Obdorfweg erworben und dort die Fahrschule neu erbaut. „Wir haben direkt über der Fahrschule gewohnt. Für meine vier Geschwister und mich waren die Garage und der Lehrsaal ein idealer Spielplatz. Meine Mutter Heidemarie war für das Büro zuständig. Ich bin sogar mit dem Dreirad zwischen ihren Füßen herumgefahren, als sie arbeitete.“ Thomas Mallin hatte in seiner Jugend zuerst andere Berufspläne: „Ich wollte eigentlich Handelswissenschaften an der WU Wien studieren und nach Amerika auswandern. Ich habe mich damals als Broker in New York gesehen. Doch als sich meine beiden älteren Geschwister für andere Berufswege entschieden haben, wollte ich das Werk meiner Eltern nicht dem Schicksal überlassen. Im Rückblick gesehen war dies eine Entscheidung, die ich nie bereut habe. Ich habe am 1. November 1989 als Angestellter unter den Fittichen meiner Eltern begonnen. Es war eine harte Schule, die mich nachhaltig geprägt hat. Nach sechs Jahren habe ich dann den Betrieb übernommen.“