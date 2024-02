Sternstunde für die Jungmusik Cilli Batschuns

Knapp fünfzig Jungmusikanten aus Zwischenwasser sorgen bei der Eröffnung der 78. Bregenzer Festspiele für den musikalischen Auftakt.

ZWISCHENWASSER. Vor zwei Jahren feierte der Musikverein Cäcilia Batschuns seinen 100. Geburtstag. Der musikalische Klub aus Zwischenwasser hat sich in den letzten Jahrzehnten längst einen guten Namen gemacht. Bei den vielen Auftritten im In- und Ausland hinterlassen die jungen und älteren Musiker einen starken Eindruck. Der 17. Juli in diesem Jahr wird für den MV Batschuns in der langen Vereinsgeschichte ein historischer Tag werden. Im Rahmen der großen Eröffnung der 78. Bregenzer Festspiele wird die Jungmusik Cäcilia Batschuns auf dem Symphonikerplatz in der Vorarlberger Landeshauptstadt für die musikalische Umrahmung sorgen. Bei Schlechtwetter wird das etwa dreißig minütige Livekonzert mit ungefähr acht musikalischen Werken der Jungmusik Batschuns im Festspielhaus über die Bühne gehen. Grund für die große Ehrung der Jungmusikanten in Bregenz den tausenden Menschen aufspielen zu können ist folgender: Im Mai letzten Jahres hat die Jungmusik Cilli Batschuns beim Jugendblasorchesterwettbewerb in Götzis eine starke Leistung erbracht. Mit dem Pflichtstück Farcana von Lorenzo Puscedu und dem gewählten Stück Apollo 11 von Otto M. Schwarz wusste man auf allen Linie zu überzeugen. Die Jury hat die jungen musikalischen Talente aus Zwischenwassser für diese tolle Aufgabe bei den Eröffnungsfeierlichkeiten in Bregenz ausgewählt. 45 aktive Mitglieder aus Batschuns kommen im Sommer vor großem Publikum in den Genuss eines ganz besonderen Highlight in ihrer Laufbahn. Neben den knapp fünfzig Jungmusikanten befinden sich noch 22 junge Aktive in der musikalischen Ausbildung. Die Nachwuchsarbeit wird beim MV Batschuns großgeschrieben. Vor 34 Jahren wurde die Jungmusik in Batschuns aus der Taufe gehoben. Unter der Leitung von Jugend-Kapellmeisterin Emilia Mathis wird einmal wöchentlich eine Stunde lang geprobt. „Wir sind schon richtig stolz auf diese wunderschöne Aufgabe und werden mit viel Schwung und Elan das Konzert gestalten. Die Vorbereitungen zu diesem Hit in Bregenz haben schon längst begonnen“, blickt Emilia Mathis schon mit großem Optimismus voraus. Das alljährliche Konzert in Batschuns vor eigenem Publikum wird von der Jungmusik Cilli eröffnet.VN-TK