Sternsingeraktion 2020: Unsere Welt besser machen

Zum Jahreswechsel bringen unsere Sternsinger den Segen für das Jahr 2020. Caspar, Melchior und Balthasar sind bei jedem Wetter unterwegs, um die weihnachtliche Friedensbotschaft zu verkünden.

Ihr Einsatz gilt auch notleidenden Mitmenschen in den Armutsregionen der Welt. Mit Ihren Spenden werden jährlich rund 500 Sternsinger-Projekte unterstützt und so die Welt besser gemacht.

Mach auch DU bei der Sternsingeraktion am 4. und 5. Jänner 2020, jeweils nachmittags ab ca. 14 Uhr, mit! Wir laden euch herzlich zum ersten Treffen für Infos und Gruppeneinteilung am Mittwoch, dem 27. November 2019, um 17 Uhr in den Chorraum der Pfarre St. Konrad ein! Bei Fragen bitte bei Johanna Buchner, Tel. 0650/8828566, oder bei Angelika Jaud im Pfarrbüro, Tel. 05576/73106, melden!

In der Pfarre St. Karl findet die Sternsingeraktion am 3., 4. und 5. Jänner 2020 statt, jeweils ab ca. 13.30 Uhr; in Emsreute am 6. Jänner 2020 ab 10 Uhr.

Infos und Anmeldung bei Magdalena Lorünser, Tel. 0680/2460224 oder E-Mail e.loruenser@vol.at!