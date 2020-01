Sternsinger zu Besuch

Am Freitag, dem 3. Jänner 2020, besuchten die Sternsinger auch das Hohenemser Rathaus.

Die heiligen drei Könige und die Sternträgerin trugen ihre Botschaft und ihre Lieder dem Hohenemser Stadtoberhaupt Dieter Egger und den Rathausangestellten vor und sammelten für Entwicklungshilfeprojekte.

In der Pfarre St. Karl waren an insgesamt drei Nachmittagen zwölf Gruppen, in Emsreute am Dreikönigstag drei Gruppen und in St. Konrad an zwei Nachmittagen zehn Gruppen Sternsinger unterwegs. Dank der fleißigen Kinder mit ihren Begleitern und den vielen Spendern hat sich für Hohenems das überwältigende Spendenergebnis von 30.880 Euro ergeben.

Auch der Beitrag durch Warenspenden für die Dreikönigsaktion hat zu diesem großen Erfolg beigetragen. Ein herzliches Dankeschön dafür.