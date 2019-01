Sternsinger sammeln wieder in Vorarlberg für Dreikönigsaktion

Derzeit ziehen an die 3.500 Sternsinger durch Vorarlberg und sammeln für Bedürftige in der ganzen Welt. Im Gegenzug gibt es einen Segen für das neue Jahr, so auch von unseren vier Sternsingern der Pfarre Schwarzach.

Gut eine Million Menschen profitieren über 500 Hilfsprojekte von den Spenden an die Dreikönigsaktion der Sternsinger. Diese sind in insgesamt 20 Ländern im Einsatz, beispielsweise in den Philippinen wird Kindern der Schulbesuch ermöglicht und der Aufbau einer biologischeren Landwirtschaft und eine bessere Selbstversorgung gefördert.