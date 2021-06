Sterling schießt England zu 1:0-Auftaktsieg gegen Kroatien

England hat den ersten großen Schlager der laufenden Fußball-EM für sich entschieden. Die "Three Lions" besiegten Kroatien am Sonntag vor 22.500 Zuschauern im Wembley-Stadion mit 1:0 (0:0) und revanchierten sich damit zumindest ein bisschen für das verlorene WM-Halbfinale 2018. Raheem Sterling sorgte mit seinem Tor (57.) für den verdienten Arbeitssieg zum Auftakt der Gruppe D.

Die zweite Partie dieser Gruppe bestreiten am Montag Schottland und Tschechien (15.00 Uhr). Am zweiten Spieltag steigt das britische Duell zwischen England und Schottland.

Nach der Kniefall-Geste als Zeichen gegen Rassismus vor dem Anpfiff, die Englands Team trotz Diskussionen unbeirrt weiter durchzieht, lieferten die Hausherren druckvolle Anfangsszenen. Phil Foden zog in die Mitte und klopfte nach fünf Minuten mit einem Schuss an die linke Stange am frühen Traumstart an. Ein Versuch von Calvin Philipps war ebenso gefährlich (9.), ehe das Anfangsfurioso abebbte.