Sterbehilfe-Regelung fand große Mehrheit im Parlament

Eine große Mehrheit (nur die FPÖ war dagegen) fand sich am Donnerstag im Nationalrat für die neue Regelung für die Sterbehilfe. Aber dem Jahr 2022 können dauerhaft schwer oder unheilbar Kranke, die Beihilfe zum Suizid in Anspruch nehmen wollen, eine Sterbeverfügung errichten - ähnlich der Patientenverfügung. Weiterhin verboten ist aktive Sterbehilfe.

Die FPÖ konnte - wie Justizsprecher Harald Stefan erläuterte - nicht zustimmen, weil das Gesetz "in einem so heiklen Bereich so viele Fragen offen lässt". So etwa sei nicht geklärt, was mit dem Tod bringenden Präparat zu geschehen hat, wenn es nicht oder nur zum Teil verwendet wird. Und es sei keine Betreuung für jene Menschen vorgesehen, die "sicherlich unter ungeheuerlichem psychologischen Druck" die Beihilfe zum Selbstmord leisten.