Stemmer: "Billige Arbeitskräfte sorgen für Lohndumping"

vida-Landesvorsitzender Reinhard Stemmer übt in einer Presseaussendung heftige Kritik an der Regionalisierung der Mangelberufsliste: „Billige Arbeitskräfte sorgen für Lohndumping!“

„Die von der Bundesregierung beschlossene Regionalisierung der Mangelberufsliste und die geplante Lockerung der Voraussetzungen für die Anstellung von Schlüsselkräften birgt für den heimischen Arbeitsmarkt große Gefahren“, warnt vida-Landesvorsitzender Reinhard Stemmer. „Die Bundesregierung öffnet Lohndumping Tür und Tor. ÖVP und FPÖ ermöglichen es der Wirtschaft, billige Arbeitskräfte aus dem Ausland zu holen, was sich negativ auf die Löhne auswirken kann“, kritisiert Stemmer. Damit werde das Problem des Fachkräftemangels nicht gelöst. „Viel sinnvoller wäre es, Flüchtlinge, die bereits im Land sind und eine Ausbildung in Mangelberufen machen, nicht abzuschieben“, appelliert Stemmer an die Vernunft der politisch Verantwortlichen.