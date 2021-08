Stellenwert des Heeres nach Coronakrise deutlich gestiegen

Die österreichische Bevölkerung ist mit dem Krisenmanagement des Bundesheeres sehr zufrieden. 79 Prozent beurteilen die Bewältigung der Coronakrise durch das Heer als sehr gut bzw. gut.

Zufrieden mit dem Bundesheer

Am sichtbarsten war das Bundesheer in der Pandemie in den Teststraßen, an den Grenzen und in den Impfstraßen, ergab die Umfrage. Zu den Test- und Impfstraßen, die durch das Bundesheer organisiert und betreut wurden, gaben insgesamt 43 Prozent der Befragten an, sehr zufrieden gewesen zu sein.