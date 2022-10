Stelle deine Frage an unseren Klubhaus-Studiogast: Linda Hiller

Die Tonight-Show Klubhaus lädt jeden Samstagabend spannende Gäste zum Interview ins Studio ein. Unteranderem haben schon Gäste wie Schauspielerin Laura Bilgerei, Bundespräsidenten-Kandidat und Musiker Dominik Wlazny (alias Marco Pogo) und der Ö3-Callboy Gernot Kulis auf der korallenroten Couch neben Host Jogi Platz genommen.

Was wolltest du schon immer von der ehemaligen ÖSV-Skifahrerin Linda Hiller wissen?

In der nächsten Folge von Klubhaus ist die ehemalige ÖSV-Skifahrerin und heutiges internationales Model Linda Hiller zu Gast. Du willst unserem Gast selbst eine Frage stellen? Dann schick sie uns und mit etwas Glück wird deine Frage bei der offenen Runde an der Klubhaus-Bar – powered by Fohrenburger – gestellt.