Stellantis bietet in US-Autostreik 19,5 Prozent mehr Lohn

Der Autobauer Stellantis hat einem Medienbericht zufolge im Autostreik in den USA ein Angebot gemacht. Der Chrysler-Mutterkonzern biete den Arbeitern nun eine Lohnerhöhung von 19,5 Prozent und die stundenweise Abrechnung an, berichtete die "Detroit News" am Freitag unter Berufung auf die Gewerkschaft UAW. UAW-Chef Shawn Fain hatte am Mittwoch gesagt, Stellantis biete 17,5 Prozent mehr Gehalt an. Die Arbeitnehmervertreter fordern allerdings 40 Prozent mehr.

Seit Freitag bestreikt die UAW erstmals in ihrer Geschichte gleichzeitig die drei großen Autokonzerne GM, Ford und die Stellantis-Marke Chrysler.