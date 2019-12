Steirischer Tierpark Herberstein mit "königlichem" Nachwuchs

Noch ist nicht Dreikönigstag, aber der oststeirische Tierpark Herberstein hat bereits jetzt drei - noch recht kleine - Könige der Tiere in seinen Reihen: Am Freitag wurden das Löwenbaby-Trio vorgestellt, das im November geboren wurde. Ihre Eltern - Vater "Caesar" aus einem Schweizer Zoo und Mutter "Amira" aus Pilsen (Tschechien) - sollen dem Vernehmen nach überglücklich mit ihren drei Buben sein.

"Nachdem der Vater 'Caesar' heißt, haben wir uns mit 'Spartacus', 'Maximus' und 'Tiberius' für römische Namen entschieden", sagte Tierwelt Herberstein-Geschäftsführerin Doris Wolkner-Steinberger bei der Präsentation am Freitag im Tierpark. "Der jüngste tierische Nachwuchs ist für die Tierwelt Herberstein eine enorme Bereicherung. Ich denke, dass die Löwenbabys nicht nur uns eine Riesenfreude bereiten, sondern im kommenden Jahr auch viele Gäste anlocken werden", zeigte sich Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) überzeugt. Die Tierwelt steht im Eigentum des Landes Steiermark. Bei den kleinen Miezen handelt es sich um den ersten Löwen-Nachwuchs in der Steiermark.

Die Herbersteiner Löwen gehören der Unterart der Berberlöwen an, einer in freier Wildbahn bereits ausgestorbenen Gattung. Gezüchtet werden sie in wenigen Zoos in Europa. Der derzeitige Bestand liegt schätzungsweise bei etwa 80 Tieren weltweit, umso bedeutender ist der Nachwuchs auch aus Sicht des Artenschutzes.