Steirischer Polizist wegen schweren Betrugs festgenommen

Polizist in der Steiermark unter Betrugsverdacht

Ein steirischer Polizist ist am Freitag wegen des Verdachts des schweren Betrugs festgenommen worden. Der 59-Jährige aus dem Bezirk Voitsberg soll "mehrfach Betrugshandlungen sowie Eigentumsdelikte begangen haben", hieß es am Samstag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark. Er soll unter anderem mehrmals zusammen mit einem Komplizen die Tageseinnahmen einer Tankstelle gestohlen haben. Auch disziplinäre Verfehlungen werden ihm angelastet.

Der Polizist soll sich über Jahre hinweg immer wieder Geld von Privatpersonen ausgeliehen, dieses aber nie zurückbezahlt haben. Motiv dürften finanzielle Schwierigkeiten gewesen sein. Der Schaden soll laut den Erhebungen im Bereich von mehreren zehntausend Euro liegen. Bereits im Dezember war der Beamte wegen der ersten Verdachtsmomente von der zuständigen Dienstbehörde der Landespolizeidirektion Steiermark - vorläufig - vom Dienst suspendiert worden. Die Bundesdisziplinarbehörde habe die Suspendierung mittlerweile auch bestätigt.

Die strafrechtlichen Ermittlungen waren ebenfalls früh eingeleitet worden. Da sich der Verdacht mittlerweile erhärtet hat, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Festnahme des Mannes an. Der Beamte war bei den Befragungen bisher nur teilweise geständig und wurde nach seiner Vernehmung in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Am Samstag soll auch schon die Untersuchungshaft verhängt worden sein.