Steirischer Krampuslauf endete für Elfjährigen im Spital

Für einen elfjährigen Krampus aus dem Burgenland hat ein Krampuslauf in der Oststeiermark Sonntagabend im Spital geendet: Der Bursche war mit einem Zuschauer aneinandergeraten und soll von diesem getreten und verletzt worden sein. Eine Knieprellung sowie ein Gips waren die Folge. Der mutmaßliche Täter stritt den Tritt bisher ab, hieß es am Dienstag auf APA-Nachfrage seitens der Polizei.

Die Krampusrunde aus Loipersdorf-Kitzladen (Bezirk Oberwart) hatte am Sonntag ihren Auftritt in der Nähe von Kaindorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld). Zusammen ließ man in einem abgesperrten Bereich vor den Zuschauern die Ketten rasseln. Danach ging es für die Schreckgestalten zum Freilauf am gesamten Veranstaltungsgelände, erklärten die Ermittler.