steirischer herbst mit dem Rollenspiel "Menschenmarkt"

Aus der Armutsfalle gibt es für manche Menschen kaum ein Entkommen - das konnte das Publikum am Samstag bei einem Rollenspiel des Theaters im Bahnhof (TiB) am eigenen Leib erfahren. Bei der Produktion "Menschenmarkt" des steirischen herbstes bekam jeder Besucher einen fiktiven Charakter zugeordnet und musste sich mit möglichst viel Geschick Dinge wie Bildung oder Geld erspielen.

"Das Spiel mit dem Teufelskreis" nannte sich die Performance des TiB, die am Bauernmarkt in Eggenberg angesiedelt war. Zunächst musste sich jeder Teilnehmer einen fiktiven Charakter abholen. Auf den Tafeln, die umgehängt wurden, standen Name, Alter und Eigenschaften, außerdem gab es bereits einige Punkte - in Form von bunten Wäscheklammern - aus den Bereichen Soziales, Geld, Bildung, Gesundheit.

So ausgerüstet, konnte das Spiel an einem der vier neonbunten Stände beginnen. Da wurde ein chinesisches Bohnenspiel angeboten, um zu mehr Geld zu kommen. Am Sozialstand war das Spielen gar nicht so einfach, musste man sich doch für das Sockenspiel einen Partner suchen - auch dafür gab's Schilder, die man sich umhängen konnte. Doch einfach mit Geschick, klugem Einsatz und Wissen kam man noch lange nicht zu den 40 Punkten, die es zu erreichen galt, schlug doch das "Schicksal" in Form von Ereigniskarten oder Naturereignissen immer wieder zu. Auf den Karten konnte etwas Positives stehen wie die Erlangung der Matura durch Abendschule, was Extrapunkte gab. Oder auch Rückschläge wie die chronische Erkrankung der Tochter - das bedeutete Punkteabzug.