Steirischer FPÖ-Landtagsklub legte Finanzen offen

Der steirische FPÖ-Landtagsklub hat am Donnerstag zum bereits dritten Mal seine Finanzen des Vorjahres offen gelegt. Die offene Gebarung soll nach der Finanz-Causa und den immer noch laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt rund um und gegen die frühere Grazer FPÖ-Spitze Transparenz zeigen: "Wir sind neben den NEOS die einzigen im Landtag, die ihre Finanzen so offen legen", sagte Klubobmann-Stellvertreter Stefan Hermann bei einer Pressekonferenz in Graz.

Klubdirektor Michael Klug verwies auf zehn bei dem Termin aufgestellte Ordner mit "sämtlichen Transaktionen" vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2023. "Medienvertreter können den ganzen Tag Einblick nehmen", bot er an, ehe er auf die Zahlen einging. Insgesamt stehen den im Jahr 2023 erhaltenen 383.900 Euro an Klubfördergeldern Ausgaben von gut 482.000 Euro gegenüber. Es ergibt sich ein negativer Saldo von knapp 92.000 Euro. Dieser werde aus den Rücklagen gespeist, ein üblicher Vorgang, wie Klug beschrieb. Ende 2023 lagen die Rücklagen der Partei bei rund 240.000 Euro, hieß es auf APA-Nachfrage.

Der Saldo sei 2023 besser ausgefallen als noch 2022 geplant, denn da sei man von einem Minus von knapp 200.000 Euro ausgegangen, sagte der Klubdirektor. Für 2024 sei ein Minus von 120.000 Euro geplant, das abermals aus den Rücklagen gedeckt werden soll. Einnahmen und Ausgaben verlaufen zyklisch, weshalb in manchen Jahren ein Plus, in anderen ein Minus erwirtschaftet werde - ein üblicher Vorgang, wie es hieß.

Wie schon 2022 wurde im Vorjahr das meiste Geld des Klubs für Öffentlichkeitsarbeit in Printmedien und Radio ausgegeben, knapp 110.800 Euro, umgerechnet fast 23 Prozent der Gesamtausgaben. Mehr als 75.000 Euro wandten die Klubmitglieder 2023 für Hilfsaktionen und Unterstützungsleistungen auf, beispielsweise für Sportvereine oder Tierschutz, sagte Hermann und fügte hinzu: "Im Unterschied zu anderen Parteien tragen wir das nicht vor uns her."

Für Hermann und die Landes-FPÖ sei die interne Aufarbeitung der Finanz-Causa der Stadt-FPÖ praktisch seit zweieinhalb Jahren abgeschlossen: "Nach der medialen Berichterstattung und der Selbstanzeige (von Finanzreferent Matthias Eder, Anm.), den Rücktritten von (Mario, Anm.) Eustacchio und (Armin, Anm.) Sippel hat die Landespartei sofort gehandelt und mit Aufkommen der ersten Verdachtsmomente eine Rechnungsprüfung angeordnet. Die Rechnungsprüfer sind nach einem Tag zum Schluss gekommen, dass eine Durchführung der Prüfung nicht möglich ist, weil es keine Unterlagen gibt und weil man auf viele Konten keinen Zugriff hatte", blickte Hermann zurück.

Eine externe Wirtschaftsprüferkanzlei sei daraufhin beauftragt worden. Die dadurch gewonnenen Unterlagen seien an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt übermittelt worden. Es seien zusätzlich zu den 700.000 Euro von Eders Selbstanzeige knapp 1,2 Millionen Euro nicht zuordenbar gewesen, schilderte Hermann das Ergebnis der externen Prüfung. Eine interne Überprüfung sei auch für die Landespartei schwierig gewesen, weil man Unterlagen nicht hatte und auf Konten nicht einfach zugreifen konnte. "Wir können aber seitens der Landespartei ausschließen, dass es irgendwelche Finanzflüsse an die FPÖ Graz oder den Klub gegeben hat. Unsere Finanzbücher sind sauber." Man warte nun auf die Ergebnisse der Justiz.

Angesprochen auf die Vorwürfe gegen Landesparteiobmann Mario Kunasek - beispielsweise im Zusammenhang mit seinem Hausbau - unterstrich Hermann, dass diese "völlig haltlos" seien. Kunasek sei im November 2023 zu dem Thema einvernommen worden und habe sämtliche Rechnungen zum Hausbau übergeben: "Es gab daraufhin einen Vorhabensbericht der Staatsanwaltschaft an die Oberstaatsanwaltschaft Graz. Wir gehen davon aus, dass es die Einstellung des Verfahrens ist", zeigte sich Hermann optimistisch. Über eine Ausweitung der Ermittlungen auf Mitglieder der Landespartei hätten die Freiheitlichen selbst nur aus Medien erfahren: "Ich kann ausschließen, dass es Ermittlungen gegen Führungspersonal der FPÖ Steiermark sind."

Dass die Finanz-Causa eine Rolle bei der bevorstehenden Landtagswahl im Herbst spielen könnte, glaubt Hermann nicht: "Wenn man sich die aktuellen Meinungsumfragen anschaut, offensichtlich keine besonders große", so Hermann. Eine Market-Hochrechnung, die der "Standard" Ende Jänner veröffentlicht hatte, sah die FPÖ mit 26 Prozent vor der SPÖ mit 24 und der ÖVP mit 20 Prozent auf dem ersten Platz. Für die Umfrage waren 781 steirische Wahlberechtigte befragt worden. Die Hochrechnung sah die KPÖ mit 14 Prozent auf dem vierten Platz, gefolgt von Grünen mit acht und NEOS mit sieben Prozent. Eine Schwankungsbreite wurde allerdings nicht angegeben.