Steirische Obstbauern "heizen" Kulturen gegen Nachtfröste

Viele steirische Obstbauern haben im März so früh wie nie mit der Frostabwehr begonnen: Grund ist die relativ frühe Blüte vor allem von Marillenbäumen. Gearbeitet wird mit kleinen Öfen mit Briketts oder mit Paraffin-Kerzen, pro Hektar werden rund 300 Öfchen oder 400 Kerzen aufgestellt, die dann von drei bis vier Personen befeuert werden, hieß es aus der Landwirtschaftskammer am Donnerstag zur APA.

Die erste richtige Frostnacht im Frühling von Mittwoch auf Donnerstag habe bei den Marillen vereinzelt Schäden verursacht, große Verluste konnten verhindert werden, wie von der LWK Steiermark mitgeteilt wurde. Apfelbäume seien noch nicht in Blüte, auch der Weinbau ist aufgrund der späten Vegetationsentwicklung nicht betroffen. Gemessen wurden in den Obstbaugebieten der Ost- und Weststeiermark bis zu minus 6 Grad Celsius, in Extremfällen sei das Thermometer sogar noch tiefer gegangen. Das Ausmaß der Schäden lasse sich derzeit noch nicht quantifizieren und könne erfahrungsgemäß erst nach der Blüte beurteilt werden.