Steirische Gemeinde Gasen sucht bei Bundesheer um Hilfe an

Zwei Tage nach dem schweren Unwetter mit orkanartigen Sturmböen ist am Donnerstag die Gemeinde Gasen im oststeirischen Bezirk Weiz zum Katastrophengebiet erklärt worden. Aus dem Büro von LHStv. Michael Schickhofer (SPÖ) hieß es, dass erst bei den Aufräumarbeiten das volle Ausmaß der Schäden entdeckt wurde: Straßen sind immer noch von umgefallenen Bäumen verlegt. Das Bundesheer soll nun helfen.

Die Gemeinde Gasen war gleich wie andere Regionen in der Steiermark Dienstagabend von Sturmböen getroffen worden. Diese sorgten für eine Vielzahl von Windbrüchen in den Wäldern. Hubschrauberflüge waren bisher aufgrund des anhaltenden Windes mit Spitzen von mehr als 100 km/h nicht möglich. Bei der Einsatzbesprechung Donnerstagnachmittag, an der der Bürgermeister der Gemeinde Gasen, Erwin Gruber (ÖVP), Bezirkshauptmann Rüdiger Taus, die Einsatzorganisationen und der Leiter der steirischen Katastrophenschutzabteilung, Harald Eitner, teilnahmen, wurde der Katastrophenstatus ausgerufen. Die Breitenauer Landesstraße (L104) war am Donnerstag von Birkfeld kommend nach wie vor aufgrund der Gefahrenlage gesperrt.