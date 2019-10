Steirische FPÖ affichiert Sujets zu Asyl und Sicherheit

Sicherheit, Familien fördern, miteinander reden, aber vor allem gegen illegale Zuwanderung und Spitalschließungen - die steirische FPÖ präsentierte am Montag am Grazer Flughafen ihre verschiedenen Plakat-Sujets zur Landtagswahl am 24. November. "Dafür kämpfe ich", sind die sechs Sujets jeweils mit dem Konterfei von Spitzenkandidat Mario Kunasek und seiner Unterschrift signiert.

Manche Plakate werden regionsspezifisch geklebt, z. B. im Bezirk Liezen und in der Südsteiermark. Beide zeigen Kunasek im Steirerjanker und dem Slogan "Sicher für Euch", das eine Bild zeigt aber eine obersteirische Gebirgslandschaft, das andere südsteirische Weinberge. Auch die Texte sind regionalisiert: In der Obersteiermark will die FPÖ für die Erhaltung der drei Spitalsstandorte Rottenmann, Bad Aussee und Schladming kämpfen. In der Südsteiermark wird der Dauerbrenner der Freiheitlichen "Illegale Zuwanderung stoppen. Asylrouten schließen, Heimat beschützen" gespielt - in Erinnerung an die Flüchtlingssituation an der slowenisch-steirischen Grenze 2015.