Steirische e5-Gemeinden zu Besuch in Hohenems

Am Samstag, dem 14. Mai 2022, besuchten Vertreter der steirischen e5-Gemeinden die Stadt Hohenems.

Im Rahmen eines Vortrages zeigte Kriemhild Büchel-Kapeller vom Büro für Freiwilliges Engagement und Beteiligung der Vorarlberger Landesregierung in eindrücklicher und anschaulicher Weise auf, wie wertvoll es ist, Bürger in die Entwicklung einer Gemeinde einzubeziehen. Dabei wies sie auf Möglichkeiten und Veränderungsprozesse hin, wie die Begeisterung zur Bürgerbeteiligung geweckt werden und Mut gegeben werden kann, Dinge anzupacken, um sie in eine positive Richtung zu verändern.