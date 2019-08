ams-Milliarden-Übernahmeangebot für Osram vor Fristende

Der in der Schweiz börsennotierte steirische Halbleiterkonzern ams sieht sich auf gutem Weg, sein Übernahmeangebot für den deutschen Lichttechnikkonzern Osram zeitig genug zu starten - also bevor die Annahmefrist des konkurrierenden Offerts der US-Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle für die Aktionäre am 5. September endet.

ams teilte am Mittwoch abend mit, gute Fortschritte in den Verhandlungen mit Osram über eine "Zusammenschlussvereinbarung" (Business Combination Agreement, BCA) zu sehen. Ein solches Übereinkommen gilt als ein zentrales Element des am 11. August veröffentlichten Vorschlags für ein Übernahmeangebot. ams will sich die Übernahme des deutschen Unternehmens wie berichtet 4,2 Mrd. Euro kosten lassen.

Auf Basis der jüngsten Gespräche mit dem Osram-Vorstand erwarte ams derzeit, dass die Angebotsfrist seines Angebots während der Laufzeit des bestehenden Übernahmeangebots von Bain Capital und The Carlyle Group, also vor Ablauf des 5. September 2019, beginnen kann, hieß es in einer Pflichtmitteilung des Halbleiterkonzerns am Abend.

Osram sprach Mittwochabend von "konstruktiven Verhandlungen" mit dem steirischen Halbleiterhersteller ams für eine Zusammenschlussvereinbarung. Dieses Abkommen ist Voraussetzung für eine Übernahme durch ams. Darüber wird seit Dienstag verhandelt.

ams hat angekündigt, 38,50 Euro je Aktie für alle ausstehenden Anteile an der Osram Licht AG bieten zu wollen. Neben Angebotspreis und Finanzierungskonzept sind für Osram auch "angemessene Schutzzusagen" wichtig, vor allem für die Beschäftigten und wesentliche Unternehmensteile.

Vorstand und Aufsichtsrat von Osram wollen die derzeit zu verhandelnde Zusammenschlussvereinbarung "zeitnah prüfen", so Osram in einer Pressemitteilung, und in der Folge über die Aufhebung des bisherigen Stillhalteabkommens entscheiden. Voraussetzung für die Einreichung des Übernahmeangebots bei der zuständigen Aufsichtsbehörde - der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) - ist nämlich, dass Osram des Stillhalteabkommen auflöst, das ams derzeit den Erwerb von Osram-Aktien untersagt. Das Stillhalteabkommen war geschlossen worden, als der österreichische Bieter Einblick in die Bücher von Osram erhielt.

Am wichtigen Osram-Standort Regensburg hat sich am Mittwoch Stephan Deichsel, Leiter der IG-Metall-Vertrauensleute bei Osram OS in Regensburg, zu Wort gemeldet. Das aktuelle Bietergefecht werde mit Sorge verfolgt.

Auf den ersten Blick wirkt laut Deichsel der österreichische Halbleiterkonzern ams nach einer guten Lösung. "Schließlich bekennen sie sich zum Fertigungsstandort Deutschland und haben angekündigt, Osram OS in Regensburg deutlich zu stärken", sagte Deichsel nach Angaben der "Mittelbayerischen Zeitung", fügte jedoch hinzu: "Doch wird das dann auf Kosten der Beschäftigten an anderen Standorten, in anderen Bereichen gehen? Regenburg fokussieren, alle anderen dafür abspalten und verkaufen? Ist die Finanzierung einer Übernahme gesichert? ams ist deutlich kleiner als Osram, geraten beide Unternehmen nach einer Übernahme in eine Schieflage?" Als Beispiel nannte Deichsel der Zeitung zufolge die gescheiterte Übernahme von Continental durch Schäffler.

Für den deutschen Lichttechnikkonzern Osram liegt seit längerem ein Übernahmeangebot der US-Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle vor, die Annahmefrist für die Aktionäre endet am 5. September. Weil ams nach bisherigen eigenen Angaben sein Gegenangebot noch innerhalb dieser Frist starten will und die deutsche Bafin 15 Werktage lang prüfen kann, wollten die Steirer ihr Angebot der Behörde möglichst bis morgen, Donnerstag, vorlegen.

IG-Metall-Mann Deichsel: "Ein Dämpfer für Bain Capital und Carlyle, ein deutlich nachgebessertes Angebot von ams - unsere Kollegen verfolgen dieses Finanzmarkt-Schauspiel voll Sorge", schrieb der Arbeitnehmervertreter. "Werden es die amerikanischen Investoren mit der Gefahr, dass sie sich als Heuschrecke entpuppen? Oder doch lieber die Halbleiterhersteller aus Österreich, die Teile von Osram stärken, den Rest aber kompromisslos abstoßen?"