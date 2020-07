Steirer Nemecz bei Euram Bank Open in Ramsau verbessert

Der steirische Golfprofi Lukas Nemecz hat sich bei den zur Europa-Tour zählenden Euram Bank Open am zweiten Tag verbessert. Der 30-Jährige spielte auf dem Par-70-Kurs im GC Adamstal bei Ramsau (NÖ) am Donnerstag eine 67er-Runde und platzierte sich mit insgesamt 5 Schlägen unter Par vorerst unter den besten 20. Der zwischenzeitlich führende Franzose Joel Stalter hielt bei 10 unter Par.

Nemecz schaffte damit wie in der Vorwoche beim Neustart der Europa- und der Challenge Tour nach der Coronavirus-Zwangspause in Atzenbrugg auch auf dem völlig anders gestalteten Bergauf-Bergab-Kurs im Alpenvorland bei Hainfeld sicher den Cut. "Die Blumenwiesen neben den Abschlägen hier in Adamstal sind wunderschön, da wird man fast zum Romantiker", sagte Nemecz und lobte auch die Qualität. "Es ist erstaunlich, wie gut ein Platz in so einem Gelände sein kann."