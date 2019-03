Steirer nach Absturz bei Dacharbeiten im Spital gestorben

Ein 36 Jahre alter Steirer ist in der Nacht auf Sonntag im Landeskrankenhaus Graz an den Folgen eines Sturzes vom Dach gestorben. Er war am Samstagnachmittag in Pölla bei Dacharbeiten sechs Meter tief abgestürzt. Der 36-Jährige hatte einem Freund geholfen, als er plötzlich das Gleichgewicht verlor. Er stürzte rücklings auf die Oberkante eines Baugerüsts und stürzte dann sechs Meter in die Tiefe.

Die Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Rettungsautos leistete sofort Erste Hilfe. Danach wurde der Schwerstverletzte ins Krankenhaus nach Graz geflogen. Die Verletzungen des Steirers waren aber zu schwer, die Ärzte konnten ihm nicht mehr helfen. Fremdverschulden wird von der Polizei ausgeschlossen.