Steirer fuhr mit Traktor gegen Hausmauer

Ein 79-jähriger Steirer hat am Dienstag mit seinem Traktor einen Unfall gebaut und sich dabei schwer verletzt. Der Mann aus Heiligenkreuz am Waasen (Bezirk Leibnitz) wollte kurz vor 12.30 Uhr in den Wald zum Holzarbeiten. Über eine stark abfallende Gemeindestraße wurde er plötzlich immer schneller und stieß gegen einen Container, Thujen und schließlich gegen eine Hausmauer.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mitteilte, wurde der Landwirt vom Traktor geschleudert und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Graz geflogen. Es bestand der Verdacht auf mehrere Rippen- und Wirbelbrüche sowie eine Lungenquetschung. Die Zugmaschine soll nun einer technischen Prüfung unterzogen werden.