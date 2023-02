Steirer baut mit Osmium wertvollste neue Geige der Welt

Selten - seltener - Osmium: Der Geigenbauer Edgar Russ widmet sich mit der Verarbeitung des seltenen Edelmetalls Osmium seit 2020 einem einzigartigen Projekt. Er fertigt mit 548 kristallinen Osmiumteilchen und 282 Edelsteinen die wertvollste neue Violine der Welt. Im Gespräch mit der APA sprach der gebürtige Steirer über Herausforderungen des Projekts und seine Arbeit als Geigenbauer. Die Violine soll im März präsentiert werden.

Auf den Klang der 35,4 Zentimeter großen Violine werden sich die dekorativen Elemente jedenfalls auswirken: "Was sein wird, ist, dass das Instrument einen eigenen Klang haben wird", so Russ. Wie viele Stunden er daran gearbeitet habe, könne er so nicht sagen, "Tausende Stunden" seien aber übertrieben. Aktuell werden die Einzelteile der Geige noch lackiert, ehe Edelsteine und Osmium verbaut und Bauteile zusammengefügt werden. Voraussichtlich soll die Violine mit Ende Februar fertiggestellt sein.