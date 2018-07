Steinhoff kriegt drei Jahre Gnadenfrist von Geldgebern

Der südafrikanische Konzern Steinhoff - bis zum Verkaufsabschluss an Rene Benko Eigner von Kika/Leiner- erhält von seinen Geldgebern eine Gnadenfrist. Vor allem sollen Laufzeiten von Verbindlichkeiten um drei Jahre verlängert, Rückzahlungen bis 31. Dezember 2021 ausgesetzt werden. Wichtig ist das vor allem für die Milliardenschulden von Steinhoffs Österreich-Holdings.

Es ging um eine erforderliche “positive Fortführungsprognose” nach österreichischem Recht für die “Steinhoff Europe AG (SEAG)” sowie die Steinhoff Finance AG, die in Brunn am Gebirge bei Wien sitzen. Die haben die Gremien der österreichischen Finanzierungsgesellschaften – über die milliardenschwere Finanzierungen der Steinhoff-Gruppe liefen – nun unter Einschaltung von Wirtschaftsprüfern beigebracht.

In den nächsten Monaten soll ein umfangreiches Vertragswerk zur Restrukturierung ausgearbeitet werden, das mit Erfüllung der letzten Bedingungen nun auf Schiene gekommen ist, wie es am Freitag hieß. Ein gesondertes Agreement mit den Gläubigern betrifft auch die Immogesellschaft “Hemisphere International Properties NV”, in der unter anderem Immobilien von Kika und Leiner in Österreich geparkt sind. Teil der ganzen Restrukturierung bei Steinhoff ist ein Abbau wesentlicher Beteiligungen.